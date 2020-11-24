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Aktüel Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."
Aktüel

Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:33:51 -
Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."
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