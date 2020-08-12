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Aktüel

Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık'ta askeri törenle karşıladığı Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile baş başa görüşmesi sonrasında heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:30:43 -
Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile bir araya geldi.

Akar, Kaba'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Kaba heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Birame Diop'un da yer aldığı görüşmenin açılışında konuşan Akar, "Cumhurbaşkanlarımız çerçeveyi çizdiler, bize düşen bu çizilen çerçeve içerisinde ortak tarihimiz ve ortak değerlerimizi dikkate almak suretiyle ilişkilerimizi geliştirmektir." dedi.

Gençlere yapılan yatırımın önemli olduğuna, bu kapsamda karşılıklı subay değişim programlarının önemine işaret eden Akar, "İki tarafın da birbirinin bilgi ve tecrübesinden yararlanması çok önemli. Bunu yaptığımız takdirde ülkelerimize yönelik risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele konusunda önemli katkılar sağlanacaktır." diye konuştu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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