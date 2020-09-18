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Aktüel Akar: "(NATO'daki görüşmeler) Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz"
Aktüel

Akar: "(NATO'daki görüşmeler) Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 12:36:28 -
Akar: "(NATO'daki görüşmeler) Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz"
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