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Gündem Akar, Havelsan’da keskin nişancı simülasyonunu denedi! 450 metreden nokta vuruşu
Gündem

Akar, Havelsan’da keskin nişancı simülasyonunu denedi! 450 metreden nokta vuruşu

Havelsan’ın Türk ordusu için geliştirdiği kara, hava ve denizde kullanılan silah sistemlerini inceleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, keskin nişancı simülasyonunda 450 metredeki hedefi tek atışta vurdu. Akar, kritik silah sistemlerinin ülkemizin bağımsızlığıyla doğru orantıda bulunduğunu belirterek “Mehmetçiğin elindeki teknoloji ne kadar yüksek olursa, başarısı da o kadar büyük olur sözüyle anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:58:00 -
Akar, Havelsan’da keskin nişancı simülasyonunu denedi! 450 metreden nokta vuruşu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havelsan’da incelemelerde bulundu.

Parasını verdiğimiz halde malzemeleri alamıyoruz

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, Genel Müdür Mehmet Akif Nacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı. Savunma sanayiinin önemine vurgu yapan Akar, "Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz, istenilen, parasını ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize vermemekte ısrar ediyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda ciddi sıkıntı, rahatsızlık var. Herhangi bir ambargodan, tahditten bahsedilmiyor ama şu veya bu sebepten, bazen bürokratik, bazen mali, bazen iklim şartları bazen salgın gibi sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor" diye konuştu.

Herkes elini taşın altına koymalı

Kritik silah ve sistemlerin Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığıyla doğru orantılı olduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti: “Bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için fabrikalar, tasarımcılar, üretimdeki herkesin elini taşın altına koyup çalışması lazım. Hakkımızı, hukukumuzu koruyabilmek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Güçlü ordu demek, insan ve malzeme demek. Savunma sanayiinin Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın desteği, liderliğiyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'lere yükseldi. Ancak önümüzde gideceğimiz çok daha yol var. Vatan, millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur."

Brifingin ardından Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi ile Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri binasına geçti. Burada Hezarfen Paraşüt Eğitim Simülatörü başta olmak üzere simülatörleri inceleyen Akar, orta sınıf çok maksatlı insansız kara aracı Barkan ve diğer sistemleri de incelemesinin ardından Havelsan’dan ayrıldı.

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