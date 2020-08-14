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Aktüel

Akar: "Denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi bundan sonra da korumak ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz.”

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:59:51 -
Akar: "Denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi bundan sonra da korumak ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz.”
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