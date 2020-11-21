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Aktüel Akar: "(Azerbaycan tezkeresi) En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı"
Aktüel

Akar: "(Azerbaycan tezkeresi) En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:00:51 -
Akar: "(Azerbaycan tezkeresi) En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı"
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