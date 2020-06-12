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Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğinden İHA’ya plaket

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu’na çalışmalarına destek verdikleri için plaket takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:36:55 -
Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğinden İHA’ya plaket

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu’na çalışmalarına destek verdikleri için plaket takdim etti.


Diyarbakır’da yardıma muhtaç vatandaşlara destekleri ile bilinen Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu’nu ziyaret etti. Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü ile birlikte İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Kantarcıoğlu ile bir süre görüştü. Kavmaz, İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün çalışmalarında yanlarında olduğunu bildiklerini belirterek Kantarcıoğlu’na teşekkür etti.


Ziyaretin ardından Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü ile birlikte İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Kantarcıoğlu’na üzerinde ‘Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız” yazılı plaketi taktim etti.


İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu da plaketten dolayı Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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