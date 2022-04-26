AK Partli Sinan Burhan tepki gösterdi: Algı balonunu patlatıyoruz

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AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Burhan, "Sn Mansur Yavaş’ın çiftiye bir yılda verdiğini hükümet sadece bir haftada 4 katını verdi. Ama reklamını yapmıyor. Algı balonunu patlatıyoruz . İşte gerçekler…" notunu düştüğü bir video paylaştı.

Videoda, AK Parti Hükümeti'nin sadece Ankara'da çiftçiye bir hafta sürede 125 milyon lira mazot, 95 milyon lira gübre desteği verdiğini açıklayan Burhan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1 yılda verdiği 30 milyon lira mazot desteği üzerinden algı yaptığını söyledi.

"Farkı görün" diyen Burhan, "AK Parti verdiği desteğin reklamını ve algısını yapmıyor" dedi.