AK Parti'yi üzen ölüm haberi! Başkan Uysal vefat etti

Atatürk Şehir Hastanesi'nde kısa bir süre önce fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'dan taziye mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, vefat eden İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için resmi X sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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Bakan Bayraktar paylaşımında, "Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Başta ailesi ve teşkilatımız olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kardeşimizin mekanı cennet olsun." dedi.