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AK Parti'yi, Saadet'in kol kola girdiklerinin üzerine gitmemekle suçladılar

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti'ye, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün PKK'lı katillerinin üzerine gitmediği iddiasıyla yüklenen Saadet Partisi medyasına, o katillerle hangi partinin kol kola girdiğini hatırlattı.

19 Mart 2019 Salı 12:48
AK Parti'yi, Saadet'in kol kola girdiklerinin üzerine gitmemekle suçladılar

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili'nde, gazetelerin birinci sayfasındaki dikkat çeken haberler masaya yatırıldı. Programda, Milli Gazete'nin AK Parti hakkındaki eleştiri sınırlarını aşan haberler de konuşuldu.

Mardin'in Derik ilçesinde kaymakam iken PKK'lılar tarafından şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk'ün ailesiyle yapılan bir söyleşiyi, AK Parti'yi suçlayan ifadelerle haber yapan Milli Gazete'ye, kendi partisinin PKK'nın siyasi ayağı HDP'lilerle kol kola girdiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Şimdi burada milli Gazete'nin en yapması gerekir? Eğer öldürenlerle ilgili daha ciddi soruşturmalar yapılması isteniyorsa, bu nereye kadar uzanır? HDP'ye kadar uzanır. Kaymakamı kim öldürdü? PKK'lılar öldürdü. PKK'lılarla iş birliği içerisindeki HDP'liler öldürdü.

Saadet Partisi şu an Adıyaman'da, Şanlıurfa'da aday göstermeyen HDP ile kol kola. AK Parti daha şiddetli bir şekilde o kaymakamın katillerine ulaşmak için çaba sarf ederse, varacağı nokta Adıyaman'da, Şanlıurfa'da Saadet Partisi'ni destekleyen HDP'liler olacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:48
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  2. Mardin
  3. Adıyaman
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. Ali İhsan Karahasanoğlu
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  7. muhammed fatih safitürk
  8. Milli Gazete
  9. HDP
  10. Saadet Partisi

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