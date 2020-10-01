AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız

AK Parti’ye muhalefet etmek yerine düşmanca tavır besleyen Oda TV isimli tetikçi internet sitesinin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın, TSK içinden bilgi aldığı eski astsubay Erdal Baran’ın rezil sözleri gündem oldu. Müyesser Yıldız ile yaptığı telefon görüşmeleri sızan Erdal Baran’ın, Kıbrıs’ın Türkiye toprağı olmadığını belirterek, “Keşke FETÖ'cüler Kıbrıs'ı teslim etseydi” dediği belirlendi. Aynı zamanda Kıbrıs’ın teslim edilmesi durumunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bugünkü sorunları yaşamayacağını savunduğu ortaya çıktı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yıldız ile Baran arasındaki bu skandal ilişki de masaya yatırıldı.

“AK Parti’yi, Tayyip Erdoğan’ı devirmek için kendi ülkesini satan insanlarla karşı karşıyayız” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, gayri milli duruş sergileyen muhaliflere sert tepki gösterdi.