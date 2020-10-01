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Medya AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız
Medya

AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın köstebeği eski astsubay Erdal Baran'ın, "Keşke FETÖ'cüler Kıbrıs'ı teslim etseydi" dediği ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunları yaşamayacağını savunduğu ortaya çıktı. Bu skandalı değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:01:00 -

AK Parti’ye muhalefet etmek yerine düşmanca tavır besleyen Oda TV isimli tetikçi internet sitesinin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın, TSK içinden bilgi aldığı eski astsubay Erdal Baran’ın rezil sözleri gündem oldu. Müyesser Yıldız ile yaptığı telefon görüşmeleri sızan Erdal Baran’ın, Kıbrıs’ın Türkiye toprağı olmadığını belirterek, “Keşke FETÖ'cüler Kıbrıs'ı teslim etseydi” dediği belirlendi. Aynı zamanda Kıbrıs’ın teslim edilmesi durumunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bugünkü sorunları yaşamayacağını savunduğu ortaya çıktı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yıldız ile Baran arasındaki bu skandal ilişki de masaya yatırıldı.

AK Parti’yi, Tayyip Erdoğan’ı devirmek için kendi ülkesini satan insanlarla karşı karşıyayız” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, gayri milli duruş sergileyen muhaliflere sert tepki gösterdi.

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Yorumlar

....ya da TAM TERSI!!! HEDEF RTE SAHSINDA VATAN VE MILLETDIR!!!!

......
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tarafsız

Kesinlikle doğru ve bunları ekranlarda bankır bankır izletiyorlar bize...
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