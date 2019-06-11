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AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi

23 Haziran İstanbul seçiminden önce bir kısım Milli Görüşçüler, oylarını AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’a vereceklerini sosyal medya üzerinden ilan etti. Saadet Partisi’nin gazetesi Milli Gazete, bu duruma sert tepki gösterdi.

11 Haziran 2019 Salı 12:59
AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi

 yeniakit.com.tr  23 Haziran İstanbul seçiminden önce saflar git gide sıkılaşıyor. Siyasi kesimlerin hangi adaya destek verecekleri yavaş yavaş kesinleşirken, Milli Görüş’ün büyük bir kısmı da AK Parti’ye oy vereceğini ilan etti. Seçimde hiçbir iddiası olmayan Saadet Partisi’nin bir kısmı kendi adaylarını destekleme kararı alırken, Necmettin Aydın, Ahmet Bilge, Suat Pamukçu, Mehmet Bozgeyik, Musa Okçu, Ahmet Feyzi İnceöz gibi Necmettin Erbakan ile uzun süre siyaset yapmış Milli Görüş’ün ileri gelen isimleri, AK Parti’ye olan desteklerini açıkladı. Buna bir de Saadet Partili bir grup da eklendi. AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım’a destek vereceğini ilan eden Saadet Partililer, sosyal medyadan kararlarını duyurdu. Bu duruma, Saadet Partisi’nin yayın organlarından biri olan Milli Gazete tepki gösterdi.

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İlan ettiler: Oylarımızı Binali Yıldırım’a vermeye karar verdik

Saadet Partili Duyuru Sayfası” isimli sosyal medya hesabı, 23 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ı destekleyeceklerini ilan etti. Grup kararını, “Biz Saadet Partililer olarak, 23 Haziran 2019 İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerinde oylarımızı AK Parti adayı Binali Yıldırım’a vermeye karar verdik.” ifadeleriyle duyurdu.

Milli Gazete’den sert tepki

Saadet Partisi’nin gazetesi Milli Gazete, oylarını AK Parti’ye vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere sert tepki gösterdi. Durumu, “Kara propaganda” olarak niteleyen gazete, yazılanların asılsız bilgi olduğunu savundu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:59
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Saadet Partisi
  4. Milli Gazete
  5. AK Parti
  6. Binali Yıldırım
  7. 23 Haziran seçimleri
  8. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • mustafamustafa8 dk önce
    bu gazeteyi kimlere bıraktılar bilmiyorum ama ben ihl öğrencisi olarak verdiğim 20 tl haram olsun...zaten o gazetenin başında bulunan densiz ramazanda en büyük ihanetini yapmıştı...
  • millimilli10 dk önce
    sp nin dışındaki irili ufaklı bütün sol partiler adaylarını geri çektilerde siz sp neden aday çıkardınız chp yle görüştükten sonra demekki oylar akp ye gitmesin diye sizmi akıllısınız yosa diğer çekilen sol partilermi ama tabanınız bu oyununuzu bozacak görecez az kaldı
  • chpputa tapıyorchpputa tapıyor12 dk önce
    Atatürk ü fazla abartmayın DERKEN bazı sapıklar Atatürkünheykelinin nünde eğiliyorsecde ediyor. bu onların sapık olduğunu gösteriyor. Atatürkü sev say değer ver kiymet verdua etrahmet oku ama önündesecde etme. bu söz bazı ama epey sapığa dokunmuş. Allah ın ccpeygamberinin önğnde secde edilmiyor edilmesi yasak olurken Atatürkün önünde eğilmek ona secde etmek sapıklıktır.bunu eminimki Atatürk de asla kabul etmezdiyaşasaydı.
  • miqiforovmiqiforov19 dk önce
    siyonizmin bineği olmuşlardan milli görüş olmaz olsa olsa pillî görüş olur o da kısa bi süre sonra tükenir
  • doğrucudoğrucu37 dk önce
    logoda hak geldi batıl zail oldu yazıyorda bunlara hiç hak falan gelmedi direk MÜSLÜMANA ZALİM OLDU
  • 42 dk önce
  • HarunHarun50 dk önce
    Kardeslerim gun ayrilik gunu degil imamoglunun ilk icraati 35 yildir kurulan ramazan kitap panayirini yasaklamak oldu bu adama firsat verilsin vallahi sakali basortusunu sokakta yasaklar dikkat edin
  • İs-hakİs-hak54 dk önce
    vaybe yıllardır koynumuzda akrep beslemişiz ulan siz bukadar alçak bukadar şerfsiz bukadar basiretsizmiidiniz tamam kendi adayına ver ama dindüşmanını desdeklemek bu neyinesi yuh oksun eğer doğruise
  • aliali56 dk önce
    komik komik hareketler:) ben de gidip sizin logonuzla parasını verip sponsorlu reklam yaptırsam akit okurları bilmem neyi destekliyor desem onu da mı savunacaksınız? gerçi ben akit okurları adına konuşabilirim benden başka okuyan yoktur zaten dndjfjkkd
  • Hakkı t.Hakkı t.57 dk önce
    Vay satılmıslar pkkyı desteklemeye tepki göstermiyorlarda müslümana oy verilmesine tepki veriyorlar.. sehitlerimiz pkkyi destekleyenlerden hakkıni bunlara oy verenlerden yakalarına yapışarak alılar insallah.
  • EKOLL EKOLL 58 dk önce
    Adından başka neren milli senin? Yaptıklarınızın ve söylemlerinizin hangisi merhum hocam Erbakan ile uyuşuyor? Hadi ordan, hadi ordan
  • muratmurat1 sa önce
    demek ki Milli Gazete artık "milli" değil "yunanlı". ne de olsa destekledikleri aday Yunanoğlu
  • YILMAZYILMAZ1 sa önce
    Yalan dolan bunlar.... bir Saadet Partili olarak AKPveya adayına oy vermeyi ALLAH'ı şirk koşmaya eş değer sayarım imandan sonra küfür ne kötü bir iştir.
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    eğer saadet partisi siyasi arenada devam etmek istiyuorsa cumhur ittifakına destek verir fikirleride mhp gibi destek görür ve gündeme alınır. yoksa yok olup gider. bu seçimde hasbel kader istanbul işgal edilirse ne saadet kalır nede seçmeni.

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