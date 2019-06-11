AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi

yeniakit.com.tr 23 Haziran İstanbul seçiminden önce saflar git gide sıkılaşıyor. Siyasi kesimlerin hangi adaya destek verecekleri yavaş yavaş kesinleşirken, Milli Görüş’ün büyük bir kısmı da AK Parti’ye oy vereceğini ilan etti. Seçimde hiçbir iddiası olmayan Saadet Partisi’nin bir kısmı kendi adaylarını destekleme kararı alırken, Necmettin Aydın, Ahmet Bilge, Suat Pamukçu, Mehmet Bozgeyik, Musa Okçu, Ahmet Feyzi İnceöz gibi Necmettin Erbakan ile uzun süre siyaset yapmış Milli Görüş’ün ileri gelen isimleri, AK Parti’ye olan desteklerini açıkladı. Buna bir de Saadet Partili bir grup da eklendi. AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım’a destek vereceğini ilan eden Saadet Partililer, sosyal medyadan kararlarını duyurdu. Bu duruma, Saadet Partisi’nin yayın organlarından biri olan Milli Gazete tepki gösterdi.

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İlan ettiler: Oylarımızı Binali Yıldırım’a vermeye karar verdik

“Saadet Partili Duyuru Sayfası” isimli sosyal medya hesabı, 23 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ı destekleyeceklerini ilan etti. Grup kararını, “Biz Saadet Partililer olarak, 23 Haziran 2019 İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerinde oylarımızı AK Parti adayı Binali Yıldırım’a vermeye karar verdik.” ifadeleriyle duyurdu.

Milli Gazete’den sert tepki

Saadet Partisi’nin gazetesi Milli Gazete, oylarını AK Parti’ye vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere sert tepki gösterdi. Durumu, “Kara propaganda” olarak niteleyen gazete, yazılanların asılsız bilgi olduğunu savundu.