AK Parti'ye ödenen adaylık başvuru ücretleri Gazze'ye gönderilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Gazze'de zulme uğrayan Müslümanlar için flaş bir karar aldı.

Karara göre, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'den il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı için ödenen başvuru ücretleri, Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.

2024 Yerel Seçimleri için AK Parti’de il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği için başvuru süreci sona eriyor. 9 Kasım tarihinde başlayan meclis üyelikleri için başvuru tarihi 3 Aralık Pazar günü saat 16.00’da sona erecek. Yoğun bir başvuru trafiği yaşanan Manisa’da adaylık başvuruları ilçe başkanlıklarında hafta sonu da yapılabilecek.

AK Parti Kocaeli teşkilatı da, daha önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un açıkladığı üzere toplanan başvuru ücretlerinin tamamını Gazze’ye bağışlayacak.