AK Parti’ye mi benzetmeye çalışıyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun kafasındaki parti isimleri
İsmail Saymaz, Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adı için konuşulan isimlerin "Güçlü Parti, Atılım Partisi, AY Parti, AL Parti" olduğunu duyurdu.
İYİ Parti 27. dönem Milletvekili Yavuz Ağırailoğlu'nun sonbaharda parti kuracağını açıklamasıyla birlikte Ankara kulisleri hareketlendi.
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Ağıralioğlu'nun kuracağı partiye ilişkin kulis aktardı.
Parti binası Ankara Turhan Güneş Bulvarı’nda
Saymaz, "Yavuz Ağıralioğlu, parti binasını Ankara Turhan Güneş Bulvarı’nda tuttu. Partinin kuruluş dilekçesi sonbaharda verilecek. Konuşulan isimler şunlar: Güçlü Parti, Atılım Partisi, AY Parti, AL Parti" ifadelerini kullandı.
Bugün Türkiye gazetesinde yer alan haberde Yavuz Ağıralioğlu, partinin sonbaharda kuracaklarını, parti isminin henüz belli olmadığını söylemiş ve mevcut vekillerden katılım olabileceğini ifade etmişti.