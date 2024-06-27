  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti’ye mi benzetmeye çalışıyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun kafasındaki parti isimleri
Gündem

AK Parti’ye mi benzetmeye çalışıyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun kafasındaki parti isimleri

Yeniakit Publisher
2024-06-27 15:15:00 -
AK Parti’ye mi benzetmeye çalışıyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun kafasındaki parti isimleri

İsmail Saymaz, Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adı için konuşulan isimlerin "Güçlü Parti, Atılım Partisi, AY Parti, AL Parti" olduğunu duyurdu.

İYİ Parti 27. dönem Milletvekili Yavuz Ağırailoğlu'nun sonbaharda parti kuracağını açıklamasıyla birlikte Ankara kulisleri hareketlendi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Ağıralioğlu'nun kuracağı partiye ilişkin kulis aktardı.

Parti binası Ankara Turhan Güneş Bulvarı’nda

Saymaz, "Yavuz Ağıralioğlu, parti binasını Ankara Turhan Güneş Bulvarı’nda tuttu. Partinin kuruluş dilekçesi sonbaharda verilecek. Konuşulan isimler şunlar: Güçlü Parti, Atılım Partisi, AY Parti, AL Parti" ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye gazetesinde yer alan haberde Yavuz Ağıralioğlu, partinin sonbaharda kuracaklarını, parti isminin henüz belli olmadığını söylemiş ve mevcut vekillerden katılım olabileceğini ifade etmişti.

Parti kurmadan kötü haber geldi! Yavuz Ağıralioğlu'na anket şoku
Parti kurmadan kötü haber geldi! Yavuz Ağıralioğlu'na anket şoku

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Parti kurmadan kötü haber geldi! Yavuz Ağıralioğlu'na anket şoku

Yavuz Ağıralioğlu: "Bugün seçim olsa CHP kazandığı belediyelerin yarısını kaybeder"
Yavuz Ağıralioğlu: “Bugün seçim olsa CHP kazandığı belediyelerin yarısını kaybeder”

Gündem

Yavuz Ağıralioğlu: “Bugün seçim olsa CHP kazandığı belediyelerin yarısını kaybeder”

Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu! Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili önemli haber geldi
Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu! Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili önemli haber geldi

Medya

Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu! Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili önemli haber geldi

Yavuz Ağıralioğlu tarih verdi! Yeni bir siyasi parti geliyor
Yavuz Ağıralioğlu tarih verdi! Yeni bir siyasi parti geliyor

Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu tarih verdi! Yeni bir siyasi parti geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23