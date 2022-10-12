AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ile ilgili bomba yazı! O isim, niçin geçtiğini açıkladı

Melih Altınok, dün bir bildiri yayınlayarak Ak Parti'ye katıldığını açıklayan eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Çelebi'nin bildirisinde açıkladığı gerekçeleri yerinde ve tutarlı bulduğunu ifade eden Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi dün bir bildiri yayınlayarak Ak Parti'ye katıldığını açıkladı.

Herkes, Ergenekon davasında 41 ay hapis yatan ve birkaç yıl öncesine kadar ulusalcıların sembol isimlerinden olan 'Teğmen Çelebi'nin bu radikal kararı vermesindeki dönüm noktası üzerine bir şeyler söylüyor.

Mehmet Bey'in siyasi sürecini işim gereği yakından izledim.

Bugünlerde medyada ve siyasette "dönek" denilerek linç edilen pek çok ulusalcı gibi 15 Temmuz'da gün gibi ortaya çıkan "gerçeklere" gözlerini kapatmadı.

Ve bugün FETÖ'cü söylemlere birebir sahip çıkan bir çizgide yer almak yerine FETÖ'ye karşı savaş açma cesareti gösteren ve kazanan Erdoğan'la durmayı tercih etti.

Dolayısıyla bildirisinde açıkladığı gerekçeleri de yerinde ve tutarlı buluyorum.

Dün görüşlerini almak için Çelebi'yi aradım. Telefonu gün boyu kapalıydı. Ulaşmak için tüm çabalarımız da sonuçsuz kaldı.

İyi kötü tepkilerden bunalmış, cevap vermekten yorulmuş olmalı.

Normaldir.

Zira eski mahallesi gün görmemiş küfürlerle, tehditlerle, hakaretlerle her mecrada kendisini linç ediyordu. Tahmin edeceğiniz üzere "şahsi çıkar" iması havada uçuşuyordu.

Evet, yine çok sıkıcılar...

Çocukça çamur atıyorlar.

Öyle ya, Çelebi gözden düşünce, milletvekilli adayı yapılmayınca, damadı FETÖ'den tutuklanınca vs. saf değiştiren siyasetçilerden değil. El üstünde tutulurken itiraz etmiş bir isim.

Derdi makam mevki olsa kahraman muamelesi gördüğü yerde kalırdı, her türlü imkanı zaten vardı. Önü açıktı.

Bu pozisyondaki bir insanın cemaatindeki konforunu bozup "kral çıplak" demesinin altında illa ki maddi çıkar arayanlar bence kendi motivasyonlarını açık ediyorlar."