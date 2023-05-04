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Siyaset AK Parti’ye hakaret cezasız kalmadı!
Siyaset

AK Parti’ye hakaret cezasız kalmadı!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 17:47:00 -
AK Parti’ye hakaret cezasız kalmadı!

AK Parti'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki‘nin AK Parti’ye hakareti cezasız kalmadı.

AK Parti’nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan’ın açtığı dava dilekçesinde, Mahruki’nin Twitter hesabından ‘partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu’ belirtilerek, 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.

NASUH MAHRUKİ TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Ankara 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu hazır bulunurken, sanık Mahruki ve avukatı katılmadı.

Mahkeme hakiminin, Cemaloğlu’na söz vermesi üzerine avukat, önceki beyanlarını tekrar etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Mahruki’nin AK Parti’ye 10 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.
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