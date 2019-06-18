"AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

AK Parti iktidarıyla birlikte etki alanları ve güçleri kırılan darbe yanlısı laikçi zihniyet, halen bazı kendini bilmezlerin beyninde yaşıyor. Eski Türkiye’nin hayalini kuran TC Filiz Pala Diker isimli bir kendini bilmezin, muhafazakar görüşe sahip Mehmet Avcı adındaki bir kişiye attığı mesajlarda kullandığı kan donduran ifadeler, darbeci-Kemalist zihniyetin her an eli tetikte hortlamak üzere olduğunu gözler önüne serdi.

"Camilerinizi hayvanat bahçesi yapacağız"

“Sıra Atatürk’ün evlatlarında tekrar. Saraydaki padişah bozuntunuzu tekrar sürgün edip, yeniden İstiklal Mahkemeleri kuracağız. Nerede bir imammış, şeyhmiş, hocaymış asacağız. Camilerinizi de hayvanat bahçesi yapacağız. Sizleri, yalvartacağız tıpkı Atamız gibi. Daha durun siz Mehmet Avcı Bey. Size çok iyi bir şey hazırlanmakta. Binlercenizi de 5816’dan hapislerde çürütecek, o zaman da böyle Osmanlıcı oynayacak mısınız göreceğiz, dinci yobaz itler.”