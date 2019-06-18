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"AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

Darbelerle ve ihanetlerle dolu eski Türkiye’nin hayalini kuran bir kendini bilmezin, muhafazakar görüşe sahip bir kişiye attığı mesajlardaki kan donduran ifadeler, darbeci-Kemalist zihniyetin her an eli tetikte olduğunu gözler önüne serdi.

18 Haziran 2019 Salı 14:23
"AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

AK Parti iktidarıyla birlikte etki alanları ve güçleri kırılan darbe yanlısı laikçi zihniyet, halen bazı kendini bilmezlerin beyninde yaşıyor. Eski Türkiye’nin hayalini kuran TC Filiz Pala Diker isimli bir kendini bilmezin, muhafazakar görüşe sahip Mehmet Avcı adındaki bir kişiye attığı mesajlarda kullandığı kan donduran ifadeler, darbeci-Kemalist zihniyetin her an eli tetikte hortlamak üzere olduğunu gözler önüne serdi.

"Camilerinizi hayvanat bahçesi yapacağız"

“Sıra Atatürk’ün evlatlarında tekrar. Saraydaki padişah bozuntunuzu tekrar sürgün edip, yeniden İstiklal Mahkemeleri kuracağız. Nerede bir imammış, şeyhmiş, hocaymış asacağız. Camilerinizi de hayvanat bahçesi yapacağız. Sizleri, yalvartacağız tıpkı Atamız gibi. Daha durun siz Mehmet Avcı Bey. Size çok iyi bir şey hazırlanmakta. Binlercenizi de 5816’dan hapislerde çürütecek, o zaman da böyle Osmanlıcı oynayacak mısınız göreceğiz, dinci yobaz itler.”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:23
  1. Darbe yanlıları
  2. Kemalistler
  3. Laikçiler
  4. Muhafazakar vatandaşlar
  5. Din düşmanları
  6. şok sözler
  7. kan donduran ifadeler
  8. AK Parti
  9. CHP

YORUM YAZ

  • AliAli1 dk önce
    Evet sizler çıkın meydana size HZ. Ali nın kılıcı Hz. Ömer 'in adaleti ile boyunuzun ölçülme zamanı geldi
  • aliali5 dk önce
    Bu tarz tehditler sizin şeriatçı okurlarınızdan da bol miktarda yazılıyor yorumlarda. Onlar şok edici olmuyor mu?
  • Hain pislikler bas it lerHain pislikler bas it ler6 dk önce
    Kim bu nereden geliyor bu cesaret feto ablası galiba nerde savcılar her seye dava açıp kamu davası yapanlar. Bu ülkeyi dinini beğenmeyene ben siktirname vereceğim istediği ülkeye gitsin aslında bunları Suriye'ye gönderelim orada kanun cikarsinlar. Bu kişiyi normal hapse atacaksın parçalasinlar vatan millet hainini. Yüzünüde bulup gösterin bir kaç gün sonra millette versin cevabını çünkü mahatabi millet. Millete laf söylemiş.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 14 dk önce
    Filizmisin pala misın dikermişim seninve topunuzun soyu ve sopu bozuk zavallısınız malesef Allah sizin gibileri islah etsin
  • HaticeHatice15 dk önce
    Ben allahin kanunlari olan seriat ve cihat istiyorum cihati azda olsa yapmaya calisiyoruz o baska bu tur kafalar bizi yok etmeden ne yapilmasi gerekirse yapilsin is isten gecmeden iraka bakin saddam taraftarlarina neler yapildi bunlar azgin azinlik bunlar acimaz bunlar allah tanimaz bunlar seytanla isbirligi yapmislar firsat kolluyorlar ahsen tv sokak roportajinda bir carsafli bayan anlatiyordu otobusdeyken bir kac chp li hdp li kisiler otobuse binip slogan atmislar imamogluna oy istemisler ve carsafli bayani otobusten indirmek istemisler kadin inmek istemeyince olay cikarmaya calisip az kaldi geliyoruz sizlere neler yapacagiz goreceksiniz demisler iste bunlar firsat kolluyor nasil sahtekarlikla bir cok buyuksehir belediye baskanligini aldilarsa bu belediye baskanliginda su anda militanlar dolasiyor hepsi birlik olup hurra dalip hukumeti dusurme derdindeler bunu gorelim bunlar kinci bunlarin gozu donmus eger 15 temmuzdaki olanlari hatirlamasalar hemen dalacaklarda halktan biraz cekiniyorlar
  • Ömer Çakır Ömer Çakır 16 dk önce
    Canı gönülden Bekliyoruz.Bizi fazla bekletmeyin!
  • bükebüke17 dk önce
    bunlara cevap verme gereği bile yok.cümlesinin sonunda(it) diyor ya! sorguya çekikldiği zamanben öyle dememedim bas it dedim der.bu düşüncede olanlarşerrrrefsiz ve soysuz..
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc19 dk önce
    Vatan hainleri saldırmak için bekliyor,VATANSEVERLER'DE ONLARIN İPİNİ ÇEKMEK İÇİN BÜYÜK HAMLELERİNİ BEKLİYOR. YİYORSA ÇIKIN MEYDANA MİLLET DOLMUŞ TÜKÜRMEYİ BIRAK KUSACAK YER ARIYOR! FETÖ'CÜLER AZ DAYAK YEDİ AMA SİZ TARUMAR EDİLECEKSİNİZ! YAŞASIN VATANSEVERLER YAŞASIN HÜRRİYET YAŞASIN ADALET!
  • kmlkml23 dk önce
    kendi elleriyle tapınaklarını yıkacak bu gerizekalılar o gün aslında çok yakın.aynı çağda yaşadıkları birine ata demekmi? tam bir gerizekalı sarhoş ahmak hezeyanı
  • şereflişerefli26 dk önce
    28 İNkudurmuş kopekleri dahaçoookhavlarsınız...çünküsizin damarlarınızda ingiliz yunan fransız kanı dolaşıyor.. çanakkaleye birdahagömülür köpek balıklarına yemolursunuz.....
  • EKOLL EKOLL 28 dk önce
    Milletin ortak değeri TC arkasına sığınan TC rumuzlu çağdaş yobazlar kesinlikle sorgulanıp gereken yapılmalı. Bu çağdaş yobazın yazdığı ifadeler kan dondurucu.Bu bozuk ve çarpık düşünceli islâm düşmanlarına kesinlikle haddi bildirilmeli.
  • SerdarSerdar28 dk önce
    Hoşşşttt. İt oğlu it. Bunun kemiği az gelmiş hırlayıp duruyor. Şunun çanağına yal koyun biraz.
  • doğandoğan31 dk önce
    oylarımızı bölmeyelim saadet e verelim
  • Seccadeli CakalSeccadeli Cakal35 dk önce
    Ben milliyetci muhafazakarim.bu bana bize it dediyse.bu itin ve bu gibi itlerin beli kirilmaya devam edilmelidir.
  • Türk Türk 42 dk önce
    Bu soysuz günah ürünlerine bu ülkede aldıkları her nefes haram olsun.İsimlerinin başına TC yazmaları sadece kötü emellerine ulaşmanın kalkanı.TC ile uzaktan yakından alakaları olmadığı gibi TC diye bir kaygıları da yok bunların. Bu tipleri memleket savunmasında asla göremezsiniz.Sadece tüketip gübre üreten işkembelerdir.
  • Bozok Bozok42 dk önce
    Dindarlar birbirini yemeye devam ederse bu tur goruslerin yazilmasi daha artacaktir. Devletin savcilari gorevini yapsin tersi yazilinca hemen ceza veriliyir. Tabii gercek se..
  • Bozok Bozok42 dk önce
    Dindarlar birbirini yemeye devam ederse bu tur goruslerin yazilmasi daha artacaktir. Devletin savcilari gorevini yapsin tersi yazilinca hemen ceza veriliyir. Tabii gercek se..
  • VeliVeli44 dk önce
    Bunlar Türk değil bunlar içimizdeki rum ermeni dönmeleri mayası bozuk kanı bozuk şerefsiz itler bunlar it bile olamaz ite hakaret etmeyelim
  • Seccadeli cakalSeccadeli cakal44 dk önce
    Bu yaziyi saadet partili sahte milli gòrùşcūlere yollayin.

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