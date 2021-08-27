AK Parti’ye bir ilki yaşatan Davutoğlu’ndan komik 2023 iddiası! Beklediğin sürpriz, kibirli siyasetçilerin tasfiyesi olmasın?

Başbakanlığı dönemindeki beceriksizliği yüzünden koltuğundan olan, ardından nefsine yenik düşüp barajı bile geçemeyecek olan Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, okuyanları güldüren açıklamalarına devam ediyor.

2023 seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, AK Parti’nin “sürpriz” oranda oy kaybedeceğini savundu.

AK Parti kurulduğu günden 2015’e dek ilk defa tek başına hükümet kuramaz duruma düşüren Ahmet Davutoğlu, seçimde partisinin de oy oranının yüksek olacağını ileri sürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari ziyareti sırasında 'Hakan Taş ile Hakkari Gündem' programına konuk oldu.

Seçim gündemine dair kendince değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Göreceksiniz seçimlerde büyük sürpriz olacak. Yandaş anketçiler de şaşıracak, anketi para kazanma aracı olarak görenler de şaşıracak” dedi.

Her kaybeden siyasetçi gibi anketlerin AK Parti’nin oylarını fazla gösterdiğini savunan Davutoğlu, “Ben anketlere bakmam. Nereye bakarım biliyor musunuz? Dün Yüksekova'daydık, bugün Şemdinli'de dolaştım. Halk bana yüzünü çevirseydi, muhabbet göstermeseydi anketler beni yüzde 50 de gösterseydi benim için bir değeri olmazdı” dedi.

İşsizliği çözeceğini vaat eden Ahmet Davutoğlu, “Gençler işsiz. Vaadimiz şudur, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Hakkari'nin gençleri iş bulacak” diye konuştu. Davutoğlu, işsizliği nasıl çözeceklerine ise değinmedi, somut hiçbir şey söylemedi.

Davutoğlu’nun sürpriz beklediği yönündeki sözleri gündem oldu. Barajı bile geçemeyecek partinin genel başkanı için, “O sürpriz, kibirli siyasetçilerin tasfiyesi olmasın?” yorumları yapıldı.

Her zamanki edebiyatı yaptı

Muhalefetin dilinden düşürmediği, “AK Parti korku salıyor” şeklindeki boş edebiyatı ağzına dolayan Davutoğlu, “Bize parti kuramaz diyorlardı, çünkü Türkiye'de bir korku iklimi vardı. Biz parti kurduktan sonra 30 parti daha kuruldu. Biz korku duvarlarını aştık. Biz mücadele ettik, baskı gördük. Hiç çekinmedik. Çok kuvvetli bir teşkilat kurduk. Neredeyse örgütlenmediğimiz il kalmadı. 600'ü aşkın ilçede örgütlendik. Birçok yerde mahalle teşkilatları kurduk. Mezralara kadar ineceğiz. Daha da iyi olacak. Gelecek Partisi'nin çınar yaprağı her yerde olacak” ifadelerini kullandı.