AK Parti’nin yeni TBMM Grup Başkanvekili belli oldu
Basına kapalı olarak toplanan AK Parti Grubu’nda yeni Grup Başkanvekili belirlendi. Görevden affını talep eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine oy birliğiyle AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi.
Yeni Akit/Ankara
AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı. Toplantıda, görevden affını talep eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili'nin belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı. Özkan'dan boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliğine, oy birliğiyle AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi.