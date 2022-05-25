AK Parti'nin yeni grup başkanvekilinden ilk paylaşım

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AK Parti Grup Başkanvekili görevine seçilen AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Eski AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile beraber çekilen fotoğrafını da paylaşan Tunç, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensipleri ve Milletvekillerimizin değerli oylarıyla, AK Parti Grup Başkanvekili görevine seçilmiş bulunmaktayım. AK Parti Grubu olarak, milletimizin refahı için ülkemizin kalkınma yolculuğunda bugüne kadar olduğu gibi ilk günkü heyecanımızla yasama çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu vesileyle; şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’a ve desteklerinden dolayı Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bayrağı devraldığım Denizli Milletvekilimiz Sn. @avcahitozkan’a bugüne kadarki gayretleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun!” ifadelerini kullandı.