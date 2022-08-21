AK Parti'nin yatırımlarını "rant" iddiası ile hedef aldı! İP'li Buğra bir tek delil bile sunamadı...

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı köprü ve yolları değerlendirdi.

"Biz projelere karşı değiliz, ranta karşıyız." diye söze başlayan İP'li Kavuncu, "Avrasya Tüneli'ni ben de kullanıyorum, yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Bir somut delil bile sunamadı!

Buğra Kavuncu, "rant" iddiasını öne sürse de o rantın ne olduğunu verilerle ortaya koyamadan, sözlerine şöyle devam etti:

Şeffaf olmayan ihalelerle, devletin bütçesini sıkıntıya sokacak bir şekilde yapıldığı zaman bizim itiraz ettiğimiz noktalar orası.