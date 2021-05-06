AK Parti’nin ‘Yalanın üretim merkezi’ videosu büyük ses getirdi
AK Parti’nin dün saat 14.00’da paylaştığı ve CHP’'deki yalanlar silsilesinin üretim sürecinin anlatıldığı ‘Yalanın üretim merkezi başlıklı video büyük beğeni topladı.
yeniakit.com.tr
AK Parti, dün saat 14.00’da sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. CHP’nin son dönemde piyasaya sürdüğü yalanlara atıfta bulunan videoda ‘yalan jeneratörü’ ve ‘insafsız yalan aracı’ gibi makinelerle CHP Genel Merkezi’nde yalan üretimi yapıldığı anlatıldı.
Büyük beğemi topladı
Özellikle CHP’nin ‘128 milyar dolar nerede’ şeklindeki yalanla iftirada doruk noktaya çıktığını anlatan video, paylaşıldığı andan itibaren büyük beğeni topladı. İzlenme rekorları kıran video büyük ses getirdi. Sosyal medyada ilgiyle izlenen video için binlerce beğeni yorumu yapılırken, kim kullanıcılar yeni bölümleri de sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.
İşte o yorumlardan bazıları: