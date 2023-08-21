  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul kıyafeti kararı | Tüm okullara gönderildi

FETÖ ayrıntısı tepki çekmişti! Galatasaray, Beşiktaş'a savaş açtı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konutlar yükseliyor

Türkiye'den satım alım! Bu kez Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke Türkiye oldu: Önemli gelişmeleri sürüyor

Suriye Milli Ordusu'ndan çocuk savaşçı kullanılmamasında kararlık vurgusu yaptı! Gündem olmuştu: O mesajlar

Çin ülkesi mercek altına alarak duyurdu! Kötü haber: Eris varyantı Kovid-19 vakalarında hakim hale geldi

Türkiye'den Milli Muharip Uçak, ATAK ve İHA çeşitlerinden alabilirler! Asya ülkesinde gündem Türkiye

Kendisine sığınanı korumak için kurşunlara siper oldu

Fransa hükümeti tehlikeli sıcaklar için ücretsiz su kararı verdi! Resmen açıkladı: Dağıtım yapılan yerler belli oldu

Çarşaflı kadına ahlaksızca hakaret etmişti! Yobaz kadının ifadesi ortaya çıktı
Siyaset AK Parti'nin TBMM'ye sunacağı ilk 2 konu belli oldu!
Siyaset

AK Parti'nin TBMM'ye sunacağı ilk 2 konu belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 23:58:00 - 2023-08-22 00:07:12
AK Parti'nin TBMM'ye sunacağı ilk 2 konu belli oldu!

AK Parti'nin TBMM açıldıktan sonra gündemine ilk olarak başörtüsü ile aileyi korumaya ilişkin konuları alacağı öğrenildi.

AK Parti Genel Merkez binasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Hamza Dağ, TBMM açılınca ilk olarak yapılacak çalışmaları anlattı.

AK Parti'nin meclis açıldığında, başörtüsünün anayasal güvence altına alınması ile aile bütünlüğünün korunmasına yönelik yasaları gündeme getireceği öğrenildi.

Başörtünün anayasal güvenceye alınması konusunda geçtiğimiz dönem muhalefet partileri uzlaşmaya yanaşmamıştı.

LGBT, Süresiz nafaka ve 6284...

Öte yandan ailenin korunmasına yönelik yasa kapsamında ilk olarak LGBT derneklerinin faaliyetlerinin yasaklanması bekleniyor.

Süresiz nafaka ile 6284 sayılı yasanın da üzerinde çalışılacak ilk konular olması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erbakan 6284'e neden karşı? Anlayamayana tane tane anlattı!
Erbakan 6284'e neden karşı? Anlayamayana tane tane anlattı!

Siyaset

Erbakan 6284'e neden karşı? Anlayamayana tane tane anlattı!

Şer ittifakında 6284 ilkesizliği
Şer ittifakında 6284 ilkesizliği

Gündem

Şer ittifakında 6284 ilkesizliği

Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!
Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!

Siyaset

Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!

Fatih Erbakan, Saadet'i yerden yere vurdu! Dikkati çeken "6284" açıklaması
Fatih Erbakan, Saadet'i yerden yere vurdu! Dikkati çeken "6284" açıklaması

Gündem

Fatih Erbakan, Saadet'i yerden yere vurdu! Dikkati çeken "6284" açıklaması

Aile Bakanı Göktaş'tan çok net LGBT mesajı!
Aile Bakanı Göktaş'tan çok net LGBT mesajı!

Gündem

Aile Bakanı Göktaş'tan çok net LGBT mesajı!

'Terletecek soru' diye sordular! Aile bakanının cevabı salonu coşturdu
'Terletecek soru' diye sordular! Aile bakanının cevabı salonu coşturdu

Gündem

'Terletecek soru' diye sordular! Aile bakanının cevabı salonu coşturdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Timur

Maaşlarına zam isteyeceklerdir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23