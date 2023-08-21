AK Parti'nin TBMM'ye sunacağı ilk 2 konu belli oldu!
AK Parti'nin TBMM açıldıktan sonra gündemine ilk olarak başörtüsü ile aileyi korumaya ilişkin konuları alacağı öğrenildi.
AK Parti Genel Merkez binasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Hamza Dağ, TBMM açılınca ilk olarak yapılacak çalışmaları anlattı.
AK Parti'nin meclis açıldığında, başörtüsünün anayasal güvence altına alınması ile aile bütünlüğünün korunmasına yönelik yasaları gündeme getireceği öğrenildi.
Başörtünün anayasal güvenceye alınması konusunda geçtiğimiz dönem muhalefet partileri uzlaşmaya yanaşmamıştı.
LGBT, Süresiz nafaka ve 6284...
Öte yandan ailenin korunmasına yönelik yasa kapsamında ilk olarak LGBT derneklerinin faaliyetlerinin yasaklanması bekleniyor.
Süresiz nafaka ile 6284 sayılı yasanın da üzerinde çalışılacak ilk konular olması bekleniyor.
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