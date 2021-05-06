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AK Parti'nin reklam filmi CHP'yi çıldırttı
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Siyaset AK Parti'nin reklam filmi CHP'yi çıldırttı
Siyaset

AK Parti'nin reklam filmi CHP'yi çıldırttı

AK Parti'nin yayımladığı ve sosyal medyada gündem olan çizgi filmin ardından yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP, "Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz!" duyurusunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 08:44:00 -
AK Parti'nin reklam filmi CHP'yi çıldırttı

AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan "Yalanın üretim merkezi" çizgi filmi CHP’yi çılgına çevirdi.

Yalan siyasetin merkezi haline gelen parti AK Parti’nin paylaşımı sonrası, 'AKP film merkezi' görseliyle paylaşımda bulundu.

CHP’den yapılan paylaşımda, “Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz!” ifadelerine yer verildi.

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