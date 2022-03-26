AK Parti'nin oylarında yaklaşık 5 puan artış
Asal Araştırma, mart ayının seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Tüm seçimlerde ve anketlerde açık ara zirvede yer alan AK Parti'nin oyları, Asal Araştırma'nın son anketinde oylarını artırarak birinci sırada yer aldı.
Asal Araştırma şirketi, 15-18 Mart tarihleri arasında 28 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Şirket, topladığı verileri derleyerek sonuçları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankete göre; son dönemler algı operasyonu yapılan ve oy oranı yüzde 30 karalanan AK Parti'nin oranı yüzde 34.5 olarak gösterildi.
CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.1 olarak yazıldı.