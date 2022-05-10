AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Sonuçlar paylaşıldı

AHaber ekranlarında katıldığı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen 2023 seçimleri öncesi son anket rakamlarını değerlendirdi. Şen AK Parti'nin bir oy kaybı yaşadıktan sonra toparladığını açıklarken seçimlere ilişkin öngörüsünü de paylaştı.

Mustafa Şen'in açıklamaları şöyle:

AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

AK Parti oy olarak bir düşüş yaşadı ama şu an yeniden yüzde 40'a doğru tırmanıyor. 34-36 aralığından 40'a doğru gidiyoruz. Bazı analizlere göre 45-46 oranını görebiliyoruz.

Enflasyon dizginlenmeli

Bizim AK Parti olarak enflasyonu biraz dizginlememiz gerekiyor. Koronavirüsü hep sağlık üzerinden okuduk ama esas ekonomiyi vurdu. Doğal gaz 10 kat arttı. Dünya ekonomisine bu durumların yansımaması düşünülemez.

Kendi ödevimiz olarak yapmak zorundayız

Vatandaşımız bu durumların geçici olduğunu bilsin yeter. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Biz bunu kendi ödevimiz olarak yapmak zorundayız.

Karadeniz'den doğal gaz gelecek

Seçimden önce her şeyi halletmemiz gerekiyor. 2023'te Türkiye'nin elektrikli arabası sokaklarda olacak. Karadeniz'den doğal gaz gelecek. Bu enflasyon seçime kadar düşecek.

Seçmen cep ekonomisine, mutfak ekonomisine ve ülke ekonomisine bakar.