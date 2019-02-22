AK Parti'nin meclis başkanı adayı son dakika belli oldu | Yeni Meclis başkanı kim olacak?

Binali Yıldırım’ın AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olması nedeniyle TBMM başkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra gözler AK Parti’ye çevrilmişti. MHP’nin de destekleyeceği AK Parti'nin meclis başkanı adayı son dakika belli oldu. Peki AK Parti'nin meclis başkanı adayı kim oldu? Yeni Meclis başkanı kim olacak? İşte detaylar…

Temayül yoklaması yapıldı

Dün aslında AK Parti Grubunda bir temayül yoklaması yapılmıştı. O temayülde de basında da ismi sıkça geçen isimler ortaya çıkmıştı; Naci Bostancı, Hayati Yazıcı, Numan Kurtulmuş gibi... Ama çoğunluk Mustafa Şentop'tan yana oyunu kullandı, öyle görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir kaç hafta önce Şentop ile özel görüşme gerçekleştirdiği ve nabzı tuttuğu yönünde bilgi de vardı elimizde. Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop oldu.

Mustafa Şentop bugün Cuma namazının ardından başvurusunu yapacak. Süreç pazar günü tamamlanacak. Meclis toplanarak yeni başkanı seçecek. Pazar günü saat 16.00 - 17.00 gibi yeni Meclis Başkanı belli olacak.

MHP destekleyecek

MHP de koşulsuz destek vereceğini belirtmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Bugün aday olacak. MHP'nin de desteği olduğu için üçüncü tur itibariyle Mustafa Şentop'un yeni Meclis Başkanı olması bekleniyor.

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde sürdüren Şentop, Hukuk Fakültesin'i bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu.

Öğrencilik zamanlarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. ve 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.