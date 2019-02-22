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AK Parti'nin Meclis adayı başvuru yaptı

AK Parti Binali Yıldırım'dan boşalan TBMM Başkanlığı görevi Mustafa Şentop'u aday gösterdi. Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 15:42
AK Parti'nin Meclis adayı başvuru yaptı

AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop oldu. Şentop adaylık için başvurusunu yaptı.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

TBMM Başkanı adaylığı başvuru süresi, yarın saat 24.00'da sona eriyor.

Meclis, pazar günü saat 12.00'de toplanarak yeni başkanı seçecek.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de Doktor, 2005'te Doçent, 2011'de Profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında bir çok üniversitede lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevler yaptı.
Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük yaptı. Çeşitli akademik dergilerde Yayın Kurulu Üyesi ve Editör olarak görev aldı, hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 24,25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsilen görev yaptı. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde MKYK üyeliğine seçildi. Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:42
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Mustafa Şentop
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