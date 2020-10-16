AK Parti’nin kuruluş sürecinden neden ayrıldığını açıklayan Akşener’den ‘pes’ dedirten çıkış

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında AK Parti’nin kuruluş sürecinden ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener’in AK Parti’nin kuruluş sürecinden rol almayı birden bıraktığını hatırlatan sunucuya Akşener kem küm ederek cevap verdi.

Bütün tahsil hayatının parasız ve yatılı geçtiğini söyleyen Akşener, halktan aldığını halka vermek istediği için siyaset yaptığını, eğitim ile sosyal ve sınıfsal alanda bir yerlere gelebildiğini belirtti.

Akşener, o günlerde Erdoğan ile telefonda konuştuğunu, ilkesel olarak AK Parti’nin doğru gitmeyeceğine inandığını söylediğini aktardı.

Akşener, “Belki Anadolu’nun ferasetine sahibimdir. Ben önce görebiliyorum demek ki. Sonra dikkat edin, itirazlarını dile getirerek pek çok kişi ayrıldı.” dedi.

“AK Parti’nin başlangıç görüşmeleri bizim evimizde yapılmıştı” diyen Akşener, “Orada bakan olmak, şunu bunu olmak konusunda hiçbir derdim olmadığı noktada, hadi bana eyvallah, diyebilmiş bir insanım” diye konuştu.

Kendisinin 7 yaşından beri namaz kıldığını, dolayısıyla AK Parti’de dini olarak bir kusur görmediğini dile getiren Akşener, “Oportünizm gördüm. Sağlam demokrasi mücadelesine ihtiyaç vardı. Durum idare edilerek yola çıkıldı. Mesela şunu söylesem ayıp olur şimdi; Türk sözü geçsin mi geçmesin mi diye daha sonra oylandığı söylendi. Programın içinde Türk sözü geçsin mi geçmesin mi, kaç kere geçsin… İşte Allah çok büyük, bu günkü duruma bakın” ifadelerini kullandı.

“Türklük” hassasiyeti gösteren Akşener PKK safında

Meral Akşener, AK Parti’nin parti programında Türk kelimesinin geçip geçmemesini dahi oyladığını belirterek Türklük üzerinden hassasiyet göstermesi, AK Parti düşmanlarının ikiyüzlü politikasını bir kez daha gözler önüne serdi. Akşener’in bugün AK Parti’yi devirebilmek için Türkiye’ye ve Türk’e alenen düşmanlık yapan bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile birlikte hareket etmesi, buna rağmen halen “Türklük” üzerinden hassasiyet göstermeye çalışması gülünç bir durum olarak yorumlandı.