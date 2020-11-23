  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti'nin İstanbul'un 10 ilçesinde kongre başkan adayları belirlendi
Aktüel

AK Parti'nin İstanbul'un 10 ilçesinde kongre başkan adayları belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:45:45 -
AK Parti'nin İstanbul'un 10 ilçesinde kongre başkan adayları belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da AK Parti'nin Tuzla, Şişli, Pendik, Maltepe, Küçükçekmece, Kartal, Güngören, Çekmeköy, Beylikdüzü, Ataşehir ilçe kongrelerinin başkan adayları açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilecek kongrelerin başkan adaylarının genel merkez ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini duyurdu.

Şenocak, Tuzla İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Talha Tayfur, Şişli İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Gökhan Yüksel, Pendik İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nde Ali Şirin, Maltepe İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Mehmet Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Recep Şencan, Kartal İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Ebubekir Taşyürek, Güngören İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Devran Yalçınkaya, Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi'nde Akın İlhan, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'nde Mustafa Günaydın, Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi'nde İsmail Erdem'in aday olarak belirlendiğini açıkladı.

AK Parti İstanbul'da 12 ilçedeki kongresini tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nijerya'da camiye alçak saldırı! Çok sayıda ölen ve kaçırılan var
Dünya

Nijerya'da camiye alçak saldırı! Çok sayıda ölen ve kaçırılan var

Afrika ülkesi Nijerya'da yer alan Zamfara eyaletinde bir camiye saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor.
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı

Partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İktidar olursak S-400'leri kurmayız" diyen CHP Gen..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay