AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan bomba! İstanbullular mest oldu

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 26 belediye başkan adayını açıkladı.

Özellikle aylardır İstanbul’da kimin aday olacağı uzun süredir merak konusuydu. Erdoğan adaylarının Murat Kurum olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul muradına kavuşacak" sözleriyle duyurduğu Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım İstanbulluları mest etti.

İsminin açıklanmasının ardından soluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanında alan Kurum "İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mega kentin en ciddi sorunlarından biri olan ulaşım sorunuyla ilgili Murat Kurum'un İstanbulluları memnun eden paylaşımı şu şekilde:

İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!

Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.

İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın @a_uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk.

İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!

CHP İLE GÖRÜŞEN MUHARREM İNCE'DEN OLAY MURAT KURUM SÖZLERİ: EN İYİ ADAY

Kendisini 14-28 Mayıs seçimlerinde yüzüstü bırakan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum için dikkat çeken ifadeler kullanan İnce, şunları kaydetti:

"AK Parti çok iyi hazırlanıyor. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar. Bence en iyi adayı koydular İstanbul'a"

MHP'DEN DE MURAT KURUM'A TAM DESTEK

Kanal 7 canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını cevaplayan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Murat Kurum'a tam destek verdi.

Bülbül şöyle konuştu:

"Çalışma tarzıyla, duruşuyla ve birikimiyle İstanbul'a çok iyi hizmetler verebileceğini görüyorum."