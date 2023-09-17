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Siyaset AK Parti'nin ilk seçim şarkısı çıktı! 'Yeniden İstanbul'
Siyaset

AK Parti'nin ilk seçim şarkısı çıktı! 'Yeniden İstanbul'

Yeniakit Publisher
2023-09-17 15:29:00 -
AK Parti'nin ilk seçim şarkısı çıktı! 'Yeniden İstanbul'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024 yerel seçim kampanyasının ilk seçim şarkısını paylaştı. "Yeniden İstanbul" adı verilen şarkı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin “Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti” notuyla paylaştığı şarkı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yeniden İstanbul seçim şarkısıyla AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, önümüzdeki seçim sürecinde nasıl bir kampanya yürüteceklerinin de ilk sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerine yer verildi

“Yeniden İstanbul” şarkısının klibinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gezileri, mitingleri, seçmenin kendisine gösterdiği teveccüh ve Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nden derlenen görüntülerden oluşuyor.

Klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın İstanbul’a olan sevgisi anlatılıyor.

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