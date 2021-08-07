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Gündem AK Parti'nin icraatına CHP'li gazeteci bile şaştı kaldı
Gündem

AK Parti'nin icraatına CHP'li gazeteci bile şaştı kaldı

CHP'li gazeteci Gürkan Hacır, AK Parti'nin 19 yılda 5 milyar 400 milyon ağaç dikmesine inanamadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 10:55:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, AK Parti’nin 19 yılda yaklaşık 5 milyar 400 bin ağaç diktiğini açıkladı. İlk önce, “5 milyon 400 bin” diyen Erdoğan, programın sonunda, “5 milyar 400 milyon” diyerek sürçü lisan ettiğini belirtti.

AK Parti’nin 19 yılda 5 milyardan fazla ağaç dikmesi, CHP’lileri bile şaşırttı. Erdoğan’ın sözlerine inanamayan CHP’li gazeteci Gürkan Hacır, canlı yayında ilginç anlara imza attı.

Gürkan Hacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikilen ağaçlarla ilgili açıklamasını stüdyoda dinletti. AK Partili Resul Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyarı yanlışlıkla milyon okuduğunu söyledi.

CHP’li isimler Resul Tosun’a karşı çıkıp tartışma başlattı. Tartışma devam ettiği sırada Tosun’un telefonu çaldı.

Stüdyodan çıkarak telefon görüşmesi yapan Tosun, stüdyoya döndüğünde konuya açıklık getirdi. Tosun, “Sayın Cumhurbaşkanı’na mevzuyu bildirdim. Dedi ki; Programın sonunda sürçü lisan olduğunu, bunun 5 milyar olduğunu açıkladım. Siz sonunu seyretmemişsiniz.

Gazeteci Gürkan Hacır ise 5 milyar ağacın dikilebildiğine inanamadığını belirtti.

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Yorumlar

ata

yaratılışa da bir türlü inanamadılar. neymiş evrim kuranda varmış. ruhumz da mı evrile evrile ruh oldu len?
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Sabetay Kemal

Diker diker. Hemde Allah'ın izniyle öyle yapar ki, siz ancak ağzınızı ayırıp put gibi bakarsınız.
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