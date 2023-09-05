  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı

İslam Memiş'ten dikkat çeken altın fiyatları analizi

Akaryakıta çok büyük zam! İstasyonlara gidip tabelayı görenler küçük çaplı bir kriz geçirebilir

CHP’de İstanbul denklemi! Hesaplar karıştı

CHP’de MYK toplandı ve danışman krizine kesin çözüm bulundu! Artık sosyal medya hesaplarına bakılmadan danışman atanmayacak

İzmir'de kapalı kadınlara çirkin saldırı! Atatürkçüyüz biz" sözleriyle hakaret etti

Komşuda yoksulluk oranı tüm zamanların en düşük seviyesinde

Su olmadan tarlaya ekildi! Çiftçi aldığı sonuç karşısında şoka uğradı: Her yerden fışkırıyor

Rusya'dan Kuzey Kore'ye, ABD'yi dumura uğratacak teklif!

Dünya rezervlerinin yüzde 75'i Türkiye'de! Her yerden çıkıyor... Araplar kapımızı çaldı, flaş hamle geliyor
Medya AK Parti'nin İBB adayı bu dört isimden biri olacak
Medya

AK Parti'nin İBB adayı bu dört isimden biri olacak

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:26:00 -
AK Parti'nin İBB adayı bu dört isimden biri olacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için dört ismin öne çıktığını belirterek, "Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eski Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı Adil Karaismailoğlu. Zikredilen isimlerden bir tek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Ben bakanlığa, sağlığa, işime odaklıyım. Asla gündemimde yok.' Göksu, Kurum ve Karaismailoğlu ise potansiyel aday adayları ve kamuoyu oluşturmak için çalışıyorlar. Yani İBB’ye talipler açıklaması yaptı" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için dört ismin öne çıktığını belirterek, "Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eski Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı Adil Karaismailoğlu. Zikredilen isimlerden bir tek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Ben bakanlığa, sağlığa, işime odaklıyım. Asla gündemimde yok.' Göksu, Kurum ve Karaismailoğlu ise potansiyel aday adayları ve kamuoyu oluşturmak için çalışıyorlar. Yani İBB’ye talipler açıklaması yaptı" dedi.

28 Mayıs seçimlerinden sonra Altılı Masa'nın dağılması ve CHP'deki son durumun yerel seçimlere etki edeceğini kaydeden Çelik, yazısında, "İstanbul, Ankara ve İzmir’in CHP’li belediye başkanları da şimdiden adaylıklarını ilan ederek ön almaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP Genel Merkezi’ne rağmen açıklanan adaylıklar yeni krizleri de beraberinde getirebilir. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın böyle de bir avantajı var. Ancak süreç uzar ve İstanbul ile Ankara aday adayları çok fazla tartışılırsa bir yıpranma da olacaktır" ifadelerini kullandı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

TEFİK GÖKSU BİR ÖNCEKİ SEÇİM İÇİN EN DOĞRU ADAYDI.FAKAT ŞUAN ONUNDA DOĞRU ADAY OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM. İKİ ADAYDAN İKİSİDE OLABİLİR AMA EN DOĞRU İSİM MURAT KURUM!

meleknur

SAĞLIK BAKANI HARİÇ ÜÇÜDE OLABİLİR ANCAK EN DOĞRUSU MURAT KURUM OLUR. YOLLARI AÇIK OLSUN
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23