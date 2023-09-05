AK Parti'nin İBB adayı bu dört isimden biri olacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için dört ismin öne çıktığını belirterek, "Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eski Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı Adil Karaismailoğlu. Zikredilen isimlerden bir tek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Ben bakanlığa, sağlığa, işime odaklıyım. Asla gündemimde yok.' Göksu, Kurum ve Karaismailoğlu ise potansiyel aday adayları ve kamuoyu oluşturmak için çalışıyorlar. Yani İBB’ye talipler açıklaması yaptı" dedi.

28 Mayıs seçimlerinden sonra Altılı Masa'nın dağılması ve CHP'deki son durumun yerel seçimlere etki edeceğini kaydeden Çelik, yazısında, "İstanbul, Ankara ve İzmir’in CHP’li belediye başkanları da şimdiden adaylıklarını ilan ederek ön almaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP Genel Merkezi’ne rağmen açıklanan adaylıklar yeni krizleri de beraberinde getirebilir. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın böyle de bir avantajı var. Ancak süreç uzar ve İstanbul ile Ankara aday adayları çok fazla tartışılırsa bir yıpranma da olacaktır" ifadelerini kullandı.



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