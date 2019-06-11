AK Parti'nin hazırladığı videoda Bakanlar tarafını seçti! "Et döner mi, tavuk döner mi?"

AK Parti tarafından hazırlanan ve 'Gayri Resmi Hesap' isimli YouTube kanalında yayınlanan "Gayri resmi sorular" konulu videoda sorulan espirili sorulara Bakanlar tüm samimiyetiyle cevap verdi.

Videoda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milletvekilleri Erkan Kandemir, Cevdet Yılmaz, Hamza Dağ, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan, Lütfiye Selva Çam, Ahmet Büyükgümüş yer aldı.

"Et döner mi, tavuk döner mi?"

Siyasiler kendilerine yöneltilen "Vize mi, final mi?", "Kopya veren mi, kopya alan mı?", "Et döner mi, tavuk döner mi?", "Ronaldo mu, Messi mi?", "Simit mi, gevrek mi?", "Kuru mu, yaş mı?", "Öğrenci mi, mezun mu?" ve "Soğanlı mı, soğansız mı?" sorularına içten cevaplar verdi.