AK Parti’nin eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün’den ihraç açıklaması!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ ve eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ile birlikte ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün bir açıklama yaptı.

Ahmet Sefer Üstün şu ifadelere yer verdi, ‘Ne söylediysek Partinin ve Ülkemizin iyiliği için söyledik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz tarafımıza iletilmiş yazılı bir tebligat yok. Bilahare Sayın Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarımızla istişare edip bir tutum belirleyeceğiz.’

"MYK kararı son derece adaletsizdir"

Adaleti aradığımız Yeni Adli Yıl başında MYK kararı son derece adaletsiz bir karar olmuştur. “ Zulüm bizdense ben bizden değilim...” diyen Rachel’i rahmetle, minnetle anıyorum.

Bir hareket kendi Genel Başkanını, öz evlatlarını yiyorsa artık o hareketin nereye evrildiğini, nereye doğru koştuğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

4 dönem milletvekilliği yapmıştı Ahmet Davutoğlu’ya birlikte hareket eden Üstün 22, 23, 24 ve 26'ıncı dönemlerde Sakarya milletvekili olarak TBMM’de bulunmuştu. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanlığı da yapan Üstün’ün geçtiğimiz haftalarda Davutoğlu’nun Sakarya ziyaretini organize ettiği belirtiliyor.