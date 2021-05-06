AK Parti’nin en büyük eksikliği buydu! Videoların devamı gelmeli

AK Parti, CHP’nin yalanlarını ti’ye aldığı bir animasyon film yayınladı. Kamuoyu tarafından büyük beğeni toplayan animasyon film kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

Akit TV’de Manşetlerin Dili’ni sunan Murat Alan, programda gündemi yorumlayan Ali İhsan Karahasanoğlu’na animasyon film hakkındaki görüşünü sordu.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“AK Parti’nin en büyük eksikliklerinden birisi gerek sosyal medyada gerekse medyada gerekse sanatsal yönleriyle kendisini anlatamamasıydı. Bu çizgi filmi de ben olsun olsun yüzde 70’lik bir başarı olarak görebilirim. Bu bile sekiz milyonluk tıklama aldıysa önümüzdeki süreçte bunların mutlaka devam etmesi ve yaptıkları oyunu pek de ciddiye almadan halka anlatılması gerekir.”