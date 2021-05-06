  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Devlet başkanı Çin'in bağışladığı aşıları geri gönderiyor
Beşiktaş'tan derbi için sürpriz kadro
AK Parti, CHP’ye sordu: Neden astınız?
Siyaset AK Parti’nin en büyük eksikliği buydu! Videoların devamı gelmeli
Siyaset

AK Parti’nin en büyük eksikliği buydu! Videoların devamı gelmeli

AK Parti’nin CHP hakkında yayınladığı animasyon film hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “AK Parti’nin en büyük eksikliklerinden birisi gerek sosyal medyada gerekse medyada gerekse sanatsal yönleriyle kendisini anlatamamasıydı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:42:00 -

AK Parti, CHP’nin yalanlarını ti’ye aldığı bir animasyon film yayınladı. Kamuoyu tarafından büyük beğeni toplayan animasyon film kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

Akit TV’de Manşetlerin Dili’ni sunan Murat Alan, programda gündemi yorumlayan Ali İhsan Karahasanoğlu’na animasyon film hakkındaki görüşünü sordu.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

AK Parti’nin en büyük eksikliklerinden birisi gerek sosyal medyada gerekse medyada gerekse sanatsal yönleriyle kendisini anlatamamasıydı. Bu çizgi filmi de ben olsun olsun yüzde 70’lik bir başarı olarak görebilirim. Bu bile sekiz milyonluk tıklama aldıysa önümüzdeki süreçte bunların mutlaka devam etmesi ve yaptıkları oyunu pek de ciddiye almadan halka anlatılması gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri
Dünya

Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri

Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu ve yoksulluk nedeniyle 28 Nisan'dan bu yana gözteriler şiddetlenerek devam ediyor. Yüzlerce ölü ve..
Azerbaycanlı kadın sunucunun Bill Gates yorumu olay oldu
Medya

Azerbaycanlı kadın sunucunun Bill Gates yorumu olay oldu

Azerbaycanlı sunucunun Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates'in boşanacakları haberine yaptığı yorum Twitter'ı salladı. Azerbaycanlı sun..
‘Yalanın üretim merkezi’ büyük ses getirdi
Siyaset

‘Yalanın üretim merkezi’ büyük ses getirdi

AK Parti’nin dün saat 14.00’da paylaştığı ve CHP’'deki yalanlar silsilesinin üretim sürecinin anlatıldığı ‘Yalanın üretim merkezi başlıklı v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay