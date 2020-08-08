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AK Parti'nin dava açmaya hazırlandığı Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Tepki çeken açıklamanın ardından Dilipak, yazısında "Bu şekilde cehenneminize odun taşıyor olacaksınız" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:04:00 -
AK Parti'nin dava açmaya hazırlandığı Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz

KADEM kökenli AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 81 ilde yazarımız Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Tepki çeken bu açıklamanın ardından Dilipak, "Gün doğmuş, gün batmış" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı.

"Cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız"

"İlahi iradeyi hesaba katmadan kurgular yapacak olursanız, hele rızayı da bir kenara bırakır ve ihtirasla arzularınızın peşine düşerseniz, o şey sizin imtihanınız olur. Bu şekilde, ya kendi cennetinize sırtınızda tuğla taşıyor olacaksınız ya da kendi cehenneminize sırtınızda odun taşıyor olacaksınız. Unutmayalım ki, ameller niyetlere olduğu gibi, bazen da cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşeli olabilir.

'Yanlışlara karşı direnenlerden olacağım inşallah!'

Ben her halûkârda, sabredenlerden, şükredenlerden, yanlışlara karşı direnenlerden olacağım inşallah! Allah bizi zor bir imtihana da sokabilir, işler bir şekilde yoluna da girebilir. Benim duam hep, Allah'ın bize güç vermesi ve işimizi kolaylaştırması yönünde olacak. Bu süreç sonunda yine Allah'ın dediği olacak ama birileri cennete, birileri de cehenneme gidecek. Ya Rab bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Amin. Selâm ve dua ile."

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