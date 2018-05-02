AK Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, istişareler neticesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası belirlenen belediye başkan adaylarını açıkladı.

Erol Kaya Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

KONYA

Konya Bşb Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Selçuklu Bld. Bşk. @u_ibrahim_altay belirlenmiştir. Konya' mıza hayırlı olsun.

SAMSUN

Samsun Bşb Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Bafra Bld. Bşk. Zihni Şahin belirlenmiştir. Samsun' muza hayırlı olsun.

MALATYA

Malatya Bşb Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Yeşilyurt Bld. Bşk. Hacı Uğur Polat belirlenmiştir. Malatya' mıza hayırlı olsun.

ÇANKIRI

Çankırı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı Hüseyin Boz belirlenmiştir. Çankırı' mıza hayırlı olsun.

NEVŞEHİR

Nevşehir Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Atilla Seçen belirlenmiştir. Nevşehir' imize hayırlı olsun.

BİLECİK

Bilecik Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Nihat Can belirlenmiştir. Bilecik' imize hayırlı olsun.

SİNOP

Sinop/Ayancık Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Aslan Özdemir belirlenmiştir. Sinop' umuza hayırlı olsun.

YOZGAT

Yozgat/Akdağmadeni Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile İrfan Coşkun belirlenmiştir. Yozgat' ımıza hayırlı olsun.

Yozgat/Sorgun Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Murat Gürbüz belirlenmiştir. Yozgat' ımıza hayırlı olsun.

ANTALYA

Antalya/Kumluca Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Yusuf Göven belirlenmiştir. Antalya' mıza hayırlı olsun.

KÜTAHYA

Kütahya/Gediz Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Muharrem Akçadurak belirlenmiştir. Kütahya' mıza hayırlı olsun.

MANİSA

Manisa/Soma Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Ali Tulup belirlenmiştir. Manisa' mıza hayırlı olsun.

ORDU

Ordu/Fatsa Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Muharrem Aktepe belirlenmiştir. Ordu' muza hayırlı olsun.

HATAY

Hatay/Reyhanlı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Mehmet Çüter belirlenmiştir. Hatay' ımıza hayırlı olsun.