AK Parti'nin adayından hodri meydan: CHP'nin adayını canlı yayına davet etti!

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Hatipoğlu TV100'ün gündem belirleyen programlarından Taksim Meydanı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, önce 2019 seçimlerine baz alarak bir hesap ardından da CHP'nin adayını TV100 canlı yayına tartışmaya davet etti.

Türkiye adım adım 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken siyaset arenası da hareketlendi. AK Parti'nin Eskişehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, TV'ün gündem belirleyen programlarından Taksim Meydanı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2019 yerel seçimleri üzerinden bir hesap yapan Hatipoğlu, CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in 285 bin oy aldığını AK Parti'nin adayı Burhan Sakallı'nın da 246 bin oy aldığını hatırlattı.

Hatipoğlu bu seçimde CHP'nin ittifaksız gireceğini İYİ Parti'nin de Eskişehir'de 90 bin oyu olduğunu belirterek kendisinin ipi açık ara göğüseyeceğini söyledi.

Programında sonunda Hatipoğlu, hodri meydan diyerek "TV100'de CHP'nin adayı ile tartışalım" dedi. Hatipoğlu'nun çıkışı programdaki yorumculardan destek gördü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TV100.com yazarı Barış Yarkadaş, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, iletişimci-yazar Ferhat Murat, tv100 Ankara temcilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda Hatipoğlu'na sorularını yöneltti.



Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Ben milletvekili olmadan önce de hemşehrilerimize hep yerel siyasette kalacağımı söyledim. Eskişehir'de hiçbir partizanlık yapmadan tüm partililerin milletvekili olacağını söyledim. Eskişehir'e hizmet etmek istiyorum, sayın cumhurbaşkanımız da bir fırsat verdi. 31 Mart'a kadar tüm şehrimizi kucaklayarak çalışmalarımı yapıp projelerimizi anlatacağız. 31 Mart'ta da büyükşehir belediye başkanı olarak çalışmaya başlayacağım.

"KONFOR ALANIMDA KALMAYIP KENDİ MEMLEKETİM İÇİN DOĞRULARI SÖYLEDİM"

Ben siyasetçi değilim, sanayici, iş adamıyım. Şirketlerimiz ve yatırımlarımız var. 2 bin kişiyi istihdam ediyorum. Seçim öncesi bir yerel kanalda bana bir soru soruldu. O gün itibariyle hiçbir siyasetçi 'ben partimi bırakıp başka partiye geçeceğim' demez. Ben de bunu söylemedim. Partimde seçimlere girdim. İlk günde öyle bir planım yoktu. Seçim sonrası yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı böyle bir yöne gittim. Ben konfor alanımda kalmayı bilebilirdim. Meclise gider gelirdim, tatlıya tuzluya karışmazdım. Bunu iş olarak yapardım. Konfor alanımda kalmayıp kendi memleketim için doğruları söyledim. Eskişehir'de yapılması gerekenleri söyledim ve ayrıldım. Bu çok doğal bir süreç. Belli dönemlerde çevresel faktörler değişiyor. Hiçbir dönemde yalan söylemedim. O gün onu söylemiş olabilirim. Benim için sadece bunu söylesinler, çok önemli değil. Tamamen milletime hizmet etmek için AK Parti'yle yollarım kesişti.

"ESKİŞEHİR'DE CHP BELEDİYESİ BİR HİZMET SAĞLAYAMADI"

Mevcut belediye başkanını yıllardır tanırım. Yılmaz Hocamın seçildiği ilk dönemde belli çalışmaları yaptı. Sonraki dönemde Eskişehir'de CHP belediyesi bir hizmet sağlayamadı. Eskişehir'de yaşayan tüm vatandaşlar son 10 yıldır belediye hizmetlerinin minimumda olduğunu görmekte. Hem genç başkan istiyorlar hem de icraat yapabilecek bir başkan istiyorlar. Bizde onların teveccühü ile yola çıktık. Eskişehir'de son on yıldır yapılmayanları yapacağız.

"ESKİŞEHİR'İN EN BÜYÜK SORUNU KENTSEL DÖNÜŞÜMDÜR"

Eskişehir'in en büyük sorunu kentsel dönüşümdür. Naci Görür birkaç ay önce Eskişehir ile ilgili bir açıklama yaptı. Eskişehir'in bir deprem kuşağında olduğunu söyledi. Eskişehir'in içinden Porsuk Çayı geçiyor. Bu şehrin tam ortasından geçiyor. Bu suyun geçmesinden dolayı Eskişehir'in toprağında sıvılaşma sorunu var.

"ESKİŞEHİR'DE 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 7-7,5 ŞİDDETİNDE HİSSEDİLECEK"

Allah korusun, 6,5 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali var. Ancak buna böyle bakınca çok büyük değilmiş gibi görünüyor. Şehrin içinden geçen nehirden dolayı bu deprem 7-7,5 şiddetinde hissedilecek. Eskişehir'de 326 bin konut var. Özellikle Kızılcıklı, Atatürk, Basın Şehitleri, Yunus Emre, Hasan Polatkan Caddelerinde ve bunun civarında ciddi bir riskimiz var. Burada yaptığımız araştırmada 45 bin vatandaşımızın deprem esnasında hayatını kaybetme riski var.

25 yıllık CHP belediyesi bugün belediyenin önayak olduğu sadece 24 adet dairede kentsel dönüşüm yapmıştır. Bugün 10 bin civarında kentsel dönüşüm bekleyen daireden belediyenin yaptığı 24 daire. Hükümetimiz çıkardığı yasa kapsamında Eskişehir'de 10 bin 197 konut, bin 187 iş yeri kentsel dönüşüme girmiştir ve yapılmıştır.

"10 BİN KONUT İLE İLGİLİ ACİL PLANIMIZI YAPIP, İLK 5 YILIMIZDA BU 10 BİN KONUTUN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPACAĞIZ"

Bizim önceliğimiz 45 bin vatandaşımızın yaşadığı 10 bin konut ile ilgili acil planımızı yapıp, ilk 5 yılımızda bu 10 bin konutun kentsel dönüşümünü yapacağız. Bunu yaparken Eskişehir'de yaşayan vatandaşımızın cebimden bir kuruş çıkmadan, kentsel dönüşümle yepyeni, güvenli, sağlıklı evlerde oturmasını sağlayacağız. Gerekli imar düzenlemesini yapacağız.

10 yıldır yapılamayan batçıkların (altgeçit) hepsini yapacağız. Eskişehir’in sıkıntısı olan tramvayımızı şehir içinde belli yerlerde yer altına alacağız. Bizim yaptığımız çalışmalar tekniktir. İlk bir buçuk yılda trafik sorununu yüzde 50 nasıl azaltacağımızı Eskişehirlilere yapacağımız animasyonlarla anlatacağız.

"2 SENE İÇERİSİNDE ÇEŞMEDEN AKAN SUYU İÇECEKLER"

Biz belediyemizin ikinci senesinin sonunda Eskişehir’in her yerinde çeşmeden akan suyu evlatlarımıza içirebileceğiz, yemeklerimize kullanabileceğiz.

"BÜYÜKERŞEN, ESKİŞEHİRSPOR'A ÇOK UZAK DURMUŞTUR"

Mevcut belediye başkanı göreve geldikten sonra Eskişehirspor'a çok uzak durmuştur. "Ben 11 kıllı bacaklıya bir kuruş para vermem, destek olmam" demiştir. Belediyecilik asfalt, yol yapmakla olmuyor. Eskişehir'in sporuna da belediyelerin destek vermesi lazımdır.

"CHP'NİN ADAYI KORKMAZSA GELSİN, HODRİ MEYDAN KONUŞALIM"

"TV100 Eskişehir'i hep manşete taşıdı. Karşımda aday kim olursa olsun, sizin programınızda Eskişehir'in AK Parti adayı ve CHP'nin adayını karşılıklı bir programa davet ediyorum. Çağrırsanız ben gelmeyi taahhüt ediyorum. tv100'de canlı yayında tartışalım, bütün hemşerilerimiz görsün. Benim söylediğim bir yanlış varsa diğer aday düzeltir. CHP'nin adayı korkmazsa gelsin, hodri meydan konuşalım." ifadelerine yer verdi.

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