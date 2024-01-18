AK Parti'nin aday çıkarmadığı 7 il belli oldu: MHP adayı desteklenecek
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin adayları da belli olmaya başladı. AK Parti 7 il dışında bütün illerde aday çıkaracak.
AK Parti, 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz" dedi.
Erdoğan, "MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'NİN ADAY ÇIKARMAYACAĞI 7 İL
AK Parti 2'si büyükşehir, 7 ilde aday çıkarmayacak ve MHP'nin adayını destekleyecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AK Parti'nin aday çıkarmayacağı büyük şehirler; Manisa, Mersin, iller ise; Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olacak.