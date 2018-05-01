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AK Parti'nin 24 Haziran stratejisi belli oldu

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti seçim stratejisini belirledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlık ettiği son genişletilmiş il başkanları toplantısında konuyla ilgili olarak Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir sunum yaptı.

01 Mayıs 2018 Salı 08:40
AK Parti'nin 24 Haziran stratejisi belli oldu

AK Parti'nin son genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümüne Başbakan Binali Yıldırım başkanlık etti. Ağırlıklı olarak seçim çalışmalarının ele alındığı toplantıda, AK Parti'nin seçim strateji ekibinde yer alan Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bir sunum yaptı. Seçim kampanyası boyunca dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Ünal, kampanya stratejisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre, kampanya süresinin kısa olması ve ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle geleneksel kampanyalardan farklı bir süreç izlenecek. Kampanya süresinin önemli bir bölümü ramazan ayında olacağı için iftar ve sahur programlarına ağırlık verilecek. İftar ile sahur arasındaki süre iyi değerlendirilecek.

YERELLE ETKİLEŞİM

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre yerel, yerinden ve internet temelli dijital bir kampanya yürütülecek. Genel başkan bir değerlendirme yaptığında aynı dil ve söylemin mahallelere kadar tüm teşkilat birimleri tarafından paylaşılması sağlanacak. Bu nedenle internet ve sosyal iletişim ağları güçlü bir şekilde kullanılacak. AK Parti'nin 11 milyonu bulan üyesinin de birbiriyle etkileşim halinde olması sağlanacak.

Seçmenin yaşadığı çevredeki sorunlar ön plana çıkarılacak. Bunların yerinde çözümü için vaatlerde bulunulacak. Sıcak geçmesi beklenen ramazan ayında internet ağırlıklı olarak kullanılacak. Sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapılacak. Kampanya materyalleri, geleneksel mecralar olan televizyon, radyo ve gazetelerde de kullanılacak.

Üretilen materyallerin sandık başkanlıklarına kadar ulaştırılması sağlanacak. Ülke gündemini ilgilendiren konularda genel merkezin ne dediğine bakılacak. Genel merkezden gelen açıklamalara paralel değerlendirmelerde bulunulacak.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:40
  1. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  2. Ak Parti Genel Merkezi
  3. Başbakan Yıldırım
  4. Binali Yıldırım
  5. Mahir Ünal
  6. Akparti

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