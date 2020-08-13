  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:33:48 -
AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti'nin 19 yıldır siyasi hayatın haysiyetini kurtararak, millet iradesini ve Türkiye'yi, özgüvenle, tam bağımsızlık yolculuğuna çıkardığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"AK Parti, korkmadı... Demokrasi ve millet iradesini ve tam bağımsızlığı, vesayet odaklarına ve güç merkezlerine havale etmedi. Siyasi hayat; devlet hizmetinin ve millet iktidarının meşruiyetidir. AK Parti 19 yıldır, siyasi hayatı her fırsatta pespaye etmeye çalışanlara 'sözün, hakkın, iradenin' millette olduğu hükmünü kabul ettirdi. AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir... AK Parti, sadece geleceğe umut resmetmiyor, aynı zamanda ülkemizi ve milletimizi, geçmişimiz, tarihimiz ve medeniyet mirasımızla buluşturuyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i g..
Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı