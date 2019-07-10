AK Partililere flaş uyarı: Fitneye kapılmayın

AK Parti eski Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yeni parti oluşumunun AK Parti’yi bölme yönünde bir fitne hareketi olduğunu söyleyerek ilde beraber yıllarca yol yürüdüğü partililerini uyardı.

Yeni parti oluşumunun Aydın’da karşılık bulamayacağını ve kendisine teklif gelirse kesinlik kabul etmeyeceğini söyleyen AK Parti’nin Aydın’daki önemli isimlerinden 23-24-26. dönem AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, önemli açıklamalarda bulundu. Yıllarca AK Parti çatısı altında birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarına yeni parti oluşumuyla ilgili uyarılarda bulunan Erdem, “Ben bu harekette bir netice görmüyorum. Bu bir fitne hareketi olarak algılanır. Fitne hareketi olarak algılanacak böyle bir yapının içerisine ben girmelerini ve buna tevessül etmelerini de hiç arzu etmem” dedi.

“Başarılı olma şansları yok"

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti’nin kuruluşunda yer almış ve çeşitli kademelerde siyaset yapmış kişilerin kuracağı partilerin başarılı olacaklarını düşünmediğini söyleyen Erdem, “Bunlar elbette kendi siyasi görüşleri doğrultusunda demokratik bir ortam içerisinde hareket edebilirler ve demokrasinin nimetlerini sonuna kadar da kullanabilirler ancak başarılı olma şansları yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yüzde 51 oy bandını düşünecek olursak, 2023’te yapılacak olan genel seçimler öncesinde bu yeni partiyi oluşturanlar Cumhurbaşkanımız Erdoğan yerine karşı rakibi desteklerlerse o zaman AK Parti’ye de zarar vermiş olurlar. Bu verilen zararın kime faydası olur? Bence AK Parti’ye verilen zararla birlikte Cumhurbaşkanımızın seçilmesine engel teşkil edecek hareketler, Türkiye’nin genel gidişatıyla ilgili süreçlerle de alakalıdır” diye konuştu.

"Daha büyük sorunlar var”

“Türkiye’nin etrafı şu anda ateş çemberidir” diyen Erdem, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin 500 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz rezervleri tespit edilmiş durumda. Yine güney sınırımızda 60-70 bin kişilik terör örgütü sıfatında ağır mühimmatlarla desteklenmiş bir ordu oluşturulmuş durumda. Diğer taraftan Balkanlar, Trakya, Bulgaristan, Adalar ve Yunanistan’da silahlar, uçaklar devreye sokulmuş vaziyette. Tüm bunları düşündüğümüzde Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarıyla birlikte şu anda ülkemizde daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. AK Parti’nin 18 yıllık iktidarında elbette birtakım yanlışlıklarıyla birlikte doğruları da var. AK Parti geçmişteki iktidarların yapamadığı birçok şeyi başardı. Eğitimden sağlık ve ulaşıma kadar doğru ve güzel yapılanlar ortada. Elbette AK Parti olarak yanlış yaptığımız hususlar da söz konusudur ancak Türkiye’nin particilik meselesinin üzerinde geldiğimiz noktada çok daha büyük sorunları vardır” dedi.

"Ayrılmak şimdi mi aklınıza geldi"

Türkiye’nin zorlu süreçlerden geçerken yeni parti kurulmasının doğru olmadığını belirten Erdem, “Dünya’yı yönettiğini iddia eden ABD, Türkiye’de federatif bir yapıya gidin ve siyasi olarak bölün diyor. Bütün başımıza gelen olumsuzların sebebi Recep Tayyip Erdoğan buna müsaade etmediği içindir. Biz bunu kabul edemeyiz. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan değil AK Parti değil hangi siyasi parti olursa olsun buna evet diyebilir mi? Belki HDP evet diyebilir ama biz diyemeyiz. Sonuç itibariyle Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz yataklarındaki hakkımızdan feragat etmemizi istiyorlar. Buna evet diyemeyiz. Türkiye bu kadar zorlu süreçleri yaşarken hangi sebepten olursa olsun partinin kuruluşunda beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın başka bir parti kurmaları bana çok anlamlı ve doğru gelmiyor. Ben bunun kamuoyu nezdinde çok anlamlı gelmeyeceğini düşünüyorum. Eğer bu AK Parti’nin hatası sevabı varsa sevapları ve hataları da yine bu arkadaşların omuzlarındadır. Partinin kurucusu olarak beraber bir yol yürümüşsünüz. 18 seneden sonra Türkiye’yi yöneten partinin birtakım ekonomik zorluklar yaşadığı anda mı ayrılmak aklınıza geldi? Bu bakımdan vatandaş da bunu sorar” dedi.

"Bana asla hiç kimse yeni parti oluşumu çerçevesinde bir teklif getirilmesin”

Yeni parti oluşumuyla ilgili kendisine herhangi bir teklif geldiğinde kabul etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Erdem, “Reddederim ve kesinlikle kabul etmem. Böyle bir teklif asla bana gelmesin. Ben açık ve net söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan siyasette var olduğu müddetçe, kendisinin ilkeleri doğrultusunda benim ilkelerimle azami müştereklerde birlikte olduğumuz için destekçisiyim ve daima onunla beraber hareket eden bir ekip arkadaşı olurum. Bana ister görev verir, vermez. Hangi kademede görev verirse versin ya da hiçbir görev vermesin fark etmez. Ben kalbi olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklerim. Erdoğan’ın benim liderim olarak eksiği var mıdır? Elbette her fani gibi herkesin bir eksikliği olur. Bu ayrı bir mevzudur. Ben kendisine güveniyorum. Onun iyi niyetine ve dava adamlığına güveniyorum. Eksiği ve kusuru elbette vardır. Benle istişare yaparsa örneğin bu eksik ve kusurları da kendisine birebir söylerim. Bunu dışarıda lanse etmem. Bana asla hiç kimse yeni parti oluşumu çerçevesinde bir teklif getirmesin” diye konuştu.

‘Fitneye kapılmayın!”

Yeni parti oluşumunun Aydın’da bir karşılık bulmayacağını vurgulayan Erdem, “Ben şahsen böyle bir hava görmüyorum ama tabi siyasette sosyal meselelerde iki kere iki dört etmiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yüzde 51 formülünü bozma üzerinde bir takım atraksiyonlar yapılıyor. Ben kişilerin elbette siyasi tercihlerine saygı duyarım. Demokrasinin gereği de saygı duymaya mecburuz. Ben Aydın’daki bütün partili arkadaşlarıma, partide beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarıma şunu söylemek isterim; Ben bu harekette bir netice görmüyorum. Bu bir fitne hareketi olarak algılanır. Hem bizim tabanımızda hem de kamuoyunda böyle algılanır. Fitne hareketi olarak algılanacak böyle bir yapının içerisine ben girmelerini ve buna tevessül etmelerini de hiç arzu etmem. Türk Siyasi Tarihi birçok partiler gördü ve bu partiler gelip geçtiler. Biz AK Parti olarak gelip geçici bir siyasi hareket değiliz. Bizim siyasi çizgimiz belli bir noktaya dayanmaktadır” dedi. (aydınhedef)