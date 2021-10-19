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Siyaset AK Partililerden tepki! CHP, vesayetin dilini kullanıyor
Siyaset

AK Partililerden tepki! CHP, vesayetin dilini kullanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Erkan Kandemir AK Parti Genel Merkezi’nde basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundular.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:17:00 -
AK Partililerden tepki! CHP, vesayetin dilini kullanıyor

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler ifadelerine ilişkin konuşan Erkan Kandemir, “Bu yeni değil. CHP, her dönem, her fırsatta vesayetin dilini kullanıyor. Böyle bir siyasi harekettir. Son dönemde söylediği her şey CHP’nin kendi özüne dönüşüdür” dedi. Hamza Dağ da, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının somut birtakım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuoyuyla mutlaka paylaşması gerekir. Sorumlu siyasetçilik bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

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