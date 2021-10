AK Partililerden tepki! CHP, vesayetin dilini kullanıyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler ifadelerine ilişkin konuşan Erkan Kandemir, “Bu yeni değil. CHP, her dönem, her fırsatta vesayetin dilini kullanıyor. Böyle bir siyasi harekettir. Son dönemde söylediği her şey CHP’nin kendi özüne dönüşüdür” dedi. Hamza Dağ da, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının somut birtakım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuoyuyla mutlaka paylaşması gerekir. Sorumlu siyasetçilik bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.