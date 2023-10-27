AK Partililerden Starbucks'a görülmemiş tepki

Filistin’de yaşanan soykırıma ve bu soykırımda Starbucks’ın İsrail’e verdiği desteğe tepki olarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000’i aşkın genç, İsrail destekçisi Starbucks’ın Türkiye’deki tüm il ve ilçelerindeki şubelerinde misafir oturma alanlarında “Say Stop” mottosuyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştiriyor.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eyleme ilişkin açıklamalarda bulunarak; bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi.

İnan şunları söyledi:

“Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye’de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir. Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır. AK Gençlik ailesi, İsrail’in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail’e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek.”