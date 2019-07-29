AK Partililer Malatya’da çay içeçek

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın’ın başlattığı, ‘Çaylar sizden sohbet bizden’ daveti AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın destekleriyle çığ gibi büyüdü. Milletvekili Çalık’ın desteklediği davete; AK Parti Genel Başkan yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ile AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır katılacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Alınan bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları dahil bir çok il ve ilçe belediye başkanının da katılacağı programın 1 Ağustos Perşembe günü saat 19.00 da Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu bölgesindeki Çınar Park’ta gerçekleştirileceği belirtildi.