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Gündem AK Parti'li Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu
Gündem

AK Parti'li Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 01:49:00 -
AK Parti'li Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu

Komisyonda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerinin ardından başkanlık seçimi yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na, AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunun, özel bir komisyon olduğunu belirtti.

Kendisinin Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak başladığı günlerden bu yana bürokrat olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna gelip giden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kalkınma Bakanlığı döneminde de siyasetçi olarak çalıştığı bir komisyon olduğunu söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun diğer komisyonlara göre daha teknik, zaman zaman iktidar-muhalefet ayrımının ötesine geçen tartışmaların yaşandığı bir komisyon olduğuna değinen Cevdet Yılmaz, "Böyle devam etmesinin ülkemiz ve demokrasimiz adına faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunun daha çok "onay alanı" olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

Komisyonlar ise yalnızca üyelerle değil diğer katılımcılarla, sivil toplumla birlikte aslında ortak aklın, teknik tartışmanın, müzakerenin yaşandığı asıl platform. Ben de bir başkan olarak olabildiğince bu platformun etkin ve iyi işlemesi için sizlerle birlikte gayret edeceğim. Elbette farklı görüşler, zaman zaman tartışmalar olacaktır. Bu işin tabiatında bu var ama günün sonunda bu ülkeye ve temsil ettiğimiz bu millete hizmet etmek, güzel şeyler yapmak için birlikte gayret edeceğiz.

Eski Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandığını anımsatan Cevdet Yılmaz, Elvan'ı tebrik etti ve yeni görevinde başarı diledi.

Komisyon Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, daha sonra oturumu yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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