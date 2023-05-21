AK Partili Yavuz: Kılıçdaroğlu CHP'yi dağıtacak pozisyona getirdi!

Yavuz gazeteciler Sinan Burhan ve Çetin Altan'ın seçim gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Yavuz, "Millet ittifakı mensupları 2024 seçimlerinde sandık müşahidi bulunduramayacaklar. Dolayısı ile bugünkü seçimler yerel seçimlerin sandık kurulu üyelerini belirleyecektir" açıklamasında bulundu.

Ali İhsan Yavuz, "Millet ittifakı mensupları kendi logoları ile seçime girmediler, hatta CHP ve İyi Parti de bazı illerde seçime girmedi. DEVA, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçimlere girmemiştir. Bu nedenle hem 2024 yerel seçimlerinde hem de 2028 Genel seçimlerinde müşahit bulunduramayacaklar." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Yavuz, seçim akşamı yapılan manipülasyonlara ilişkin "Sizin adamlarınız sizi manipüle ediyor, orayı çözün" dedi. Yavuz, "CHP, HDP'nin vesayeti altına girmiştir. Amaç artık köşeye sıkışan PKK'yı kurtarmaktır" değerlendirmesini yaptı.

Ali İhsan Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: "İlk tur seçiminden sonra Millet İttifakı'nda dökülme başlamıştır. Hatta Kılıçdaroğlu, CHP'yi dağıtacak pozisyona getirdi.

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