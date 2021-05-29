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Siyaset AK Partili vekilden Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

AK Partili vekilden Sedat Peker açıklaması!

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, geçtiğimiz günlerde servis edilen "Sedat Peker'e koruma kararı belgelerine" dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 08:32:00 - 2021-05-29 08:54:29
AK Partili vekilden Sedat Peker açıklaması!

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Sedat Peker'e koruma kararı belgelerine ilişkin "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve 'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir.

Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir.

Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur."

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Yorumlar

saffet

Koruma kararı denen şey git peynir ekmek alınır gibi iste 10 dakikada tamam yani Valilikten iste mahkemeden savcılıktan Emniyetten istersen hepsinden iste sen yeterki iste magdur olmana gerek yok
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